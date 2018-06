Kurz schmuddelig, dann schönes Wetter auf Mallorca

So mögen wir den Himmel über Algaida.

Mallorcas Strände dürften in den kommenden Tagen begehrter werden. Nach einer kurzen schmuddligen Wetterphase wird der Wochenendspurt schön.

Der Donnerstag (14.6.) startet bewölkt. Hin und wieder kann es vereinzelte Regenschauer geben. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 28 Grad in Sa Pobla, 26 Grad in Palma de Mallorca. Zum Abend lockert der Himmel auf. Wer den WM-Auftakt mit der Knallerpartie Russland gegen Saudi Arabien im Freien sehen will, muss nicht befürchten, nass zu werden.

Die Temperaturen sinken am Abend auf etwa 18 Grad inselweit ab.



Am Freitag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. In den bewölkten Phasen kann es ein paar Tropfen regnen. Bei einer Wassertemperatur von 24 Grad an der Playa de Palma ist ein Bad im Meer drin.

Die erste Prognose des spanischen Wetterdienstes Aemet verspricht am Samstag schönes Wetter, ehe es am Sonntag wieder schmuddelig wird. /rp