Holzplanken verhindern Parken am Hippie-Strand Cala Varques

Der Inselrat macht ernst: Nach mehreren Sommern, in denen sich die Autos an der Landstraße Ma-4014 von Porto Cristo nach Portocolom nahe des beliebten Naturstrands Cala Varques im Osten von Mallorca stauten, hat die Inselbehörde jetzt Holzplanken aufgebaut. Sie verhindern das widerrechtliche Parken der Badegäste am Seitenstreifen.

Damit reagiert der Inselrat auf die Forderung des zuständigen Rathauses von Manacor, die chaotische Verkehrssituation in den Griff zu bekommen. Immer wieder wurde kritisiert, dass die parkenden Fahrzeuge die Verkehrssicherheit gefährden. Auf dem schmalen Schotterweg, der von der Ma-4014 in Richtung Cala Varques abzweigt, ist das Parken ohnehin nicht mehr möglich. Bereits seit Februar verhindern es große Steinbrocken am Wegrand. Einzige Möglichkeit, sein Fahrzeug abzustellen, bietet jetzt der Parkplatz an der Landstraße, wenige hundert Meter von der Einfahrt in den Schotterweg entfernt. Nun gilt das Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Erst vergangene Woche hatte das Rathaus angekündigt, dass Fußgänger bald wieder ungestört den recht beschwerlichen Marsch zum Strand antreten dürfen. Die Eisentore, die in den vergangenen Monaten den Durchgang vom Schotterweg zum kleinen Waldpfad vor der Bucht versperrt hatten, sind wieder geöffnet.

Die Cala Varques hat in den vergangenen Jahren immer mehr Touristen angezogen. Einst war die von Hippies belagerte Bucht ein Insider-Tipp. /somo