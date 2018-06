Hubschrauber versprüht Pestizide gegen Mücken an der Playa de Palma

Die Pestizide werden per Hubschrauber im Hinterland der Playa de Palma versprüht.

Mücken lieben dieses Wetter. Nach den Regenfällen der vergangenen Tage und den nun plötzlich ansteigenden Temperaturen ergeben sich auf Mallorca ideale Bedingungen für eine große Mückenplage. Die Hauptstadt Palma startete deshalb am Mittwoch (13.6.) mit dem Sprüheinsatz per Hubschrauber. Rund 70 Hektar an der Playa de Palma und rund um Sant Jordi besprühte er mit einem Insektizid, das das Schlüpfen der Larven verhindern soll.

Mitarbeiter des beauftragten Unternehmens Lokímica beteuerten, das die eingesetzten Chemikalien keine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen. Das Insektizid wirke sehr spezifisch und wirke sich auch nicht auf andere Tiere aus, erklärte auch die städtische Gesundheitsreferentin Antònia Martín.

Die Stadt lässt sich die Kontrolle der Stechmücken rund eine halbe Million Euro im Jahr kosten. Mehrere Mitarbeiter durchstreifen das Gelände und entscheiden zu welchem Zeitpunkt welche Flächen besprüht werden müssen. Die Kontrollgänge begannen bereits im April. Aufgrund der geringen Temperaturen findet der Sprüheinsatz dieses Jahr deutlich später statt. 2017 wurde bereits im April gesprüht. /tg