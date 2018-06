Irischer Urlauber stirbt nach Balkonsturz in Santa Ponça

Ein britischer Urlauber ist nach einem Balkonsturz in Santa Ponça im Südwesten von Mallorca seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 19-Jährige starb am Donnerstag (14.6.) im Landeskrankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca.

Der Urlauber war in der Nacht vom Dienstag aus dem fünften Stock eines Hotels gestürzt. Laut Zeugenaussagen hatte der junge Mann versucht, von seinem Balkon in die darunter liegende Etage zu klettern. Dabei sei er ausgerutscht und in die Tiefe gestürzt, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Der Ire wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, wo er auf der Intensivstation behandelt wurde.

In diesem Jahr ist es bereits zu mehreren tödlichen Balkonstürzen auf Mallorca gekommen, zumeist in der britischen Urlauber-Hochburg Magaluf. /ff