Mallorca darf sich auf erstes Sommer-Wochenende freuen

Endlich! Der Sommer hält auf Mallorca Einzug. Nach Wochen des neidischen Blickes auf das schöne Wetter in Deutschland kann jetzt auch auf der Insel die Sonne genossen werden.

Am Freitag (15.6.) zieren zwar ein paar Wolken den Himmel, die Sonne setzt sich aber doch durch. In Sa Pobla erreicht dasThermometer 30 Grad, in Palma de Mallorca bleibt es bei 27 Grad.

In der Nacht kühlt es auf 14 Grad in Palma de Mallorca ab. In Felanitx bleibt es bei 18 Grad angenehm.



Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Sonne satt gibt es am Samstag. Am blauen Himmel wird sich auch im Tagesverlauf nichts ändern. Die Höchsttemperaturen ähneln denen vom Vortag. Die Wassertemperaturen an der Playa de Palma betragen 24 Grad.

Das schöne Wetter setzt sich am Sonntag fort. Die Tagestemperaturen bleiben unverändert. Bis zum Abend können ein paar Wolken aufziehen. Der spanische Wetterdienst Aemet schließt ein paar Regentropfen in der Inselmitte nicht aus. Liebe Leser, vergessen Sie nicht, Sonnencreme aufzutragen. /rp