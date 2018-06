Leiche des abgestürzten Piloten vor Mallorca geborgen

Taucher des spanischen Marineschiffs „Neptuno" haben die Leiche des Piloten Antonio Alfaro (46) zwei Meilen vor der Küste Cala Sant Vicenç aus dem Meer geborgen. Der leblose Körper befand sich in 62 Meter Tiefe an Bord des Löschflugzeugs, mit dem er am Dienstagabend (12.6.) abgestürzt war. Die Maschine ist nicht zerschellt und liegt fast intakt auf dem Meeresboden.

Gegen Mittag wird das Schiff zurück in Port d´Alcúdia erwartet. Die Guardia Civil wird dann die Ermittlungsarbeiten übernehmen. /lk