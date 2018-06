Das Mallorca-Wetter macht sich warm für den Sommer

Sonniges Wetter in Cala Ratjada

Sonniges Wetter in Cala Ratjada Foto: Livecams Mallorca

Ein meist wolkenloser Himmel mit vereinzelten Wolkenfeldern mit kaum veränderten Temperaturen, aus dem Norden weht ein zum Teil ein leichter Wind – so beginnt der Montag auf Mallorca. In Lluc werden tagsüber Temperaturen von 25 Grad erwartet, nachts 10 Grad. In Felanitx 27 Grad, nachts 20 Grad. Palma erreicht Höchstwerte von 29 Grad, nachts 15 Grad. Sa Pobla wartet mit 31 Grad auf, nachts 16 Grad.

Für Dienstag und Mittwoch werden wenige Veränderungen erwartet, die Temperaturen steigen leicht an, es weht ein leichter Wind, Mallorca macht sich warm für den Sommer.



Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus