Die 'Ice Lady Patagonia' informiert auf Mallorca über das Eismeer

Wanderausstellung ist vielleicht der falsche Ausdruck für das, was es auf dem Katamaran 'Ice Lady Patagonia II' zu sehen und zu hören gibt. Das aus Patagonien stammende NGO-Schiff durchkreuzt zur Zeit das Mittelmeer. um über das südliche Eismeer und die Antarktis zu informieren. Am Dienstag (19.6.) ist die Ausstellung in Puerto Portals auf Mallorca zu besichtigen. Der Eintritt in das Bootsmuseum ist kostenlos.

Weitere Infos, Videos und Fotos zu der Forschungseinrichtung Austral und das Schiff 'Ice Lady Patagonia II' gibt es unter diesem Link. Seit 17 Jahren informiert die Institution über Patagonien und die Antarktis. /tg