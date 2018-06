Soli-Konzert: 8.000 Mallorquiner fordern Freiheit für Valtonyc

In einem Solidaritätskonzert für den Rapper Valtonyc haben am Sonntag (17.6.) in Palma de Mallorca rund 8.000 Zuschauer in Sprechchören die Freiheit für den wegen Majestätsbeleidigung und Aufruf zur Gewalt verurteilten Musiker gefordert. An dem Konzert nahmen rund 40 Gruppen und Solokünstler teil. Insgesamt dauerte die Veranstaltung in der Radsporthalle Palma Arena mehr als zwölf Stunden.

Hintergrund: alle Artikel zum Thema Valtonyc

Künstler wie Mar Bonet, Albert Pla, La Puta Opepé, La Gran Orquesta Republicana, Def Con Dos, Boikot, Soziedad Alkoholika, KaseO., Albert oder Lehendakaris traten unter dem Motto auf: "Heute ist es Valtonyc, morgen kannst es du sein." Sogar die eigentlich aufgelöste Band Antònia Font traf sich für den Anlass für ein kurzes Comeback. Einer der Höhepunkte des Konzerts war die Live-Schaltung mit Valtonyc. Der zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilte Musiker war nach Belgien geflohen, um der spanischen Justiz zu entkommen. /tg