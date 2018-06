Belgische Urlauber stürzen auf Mallorca mit dem Auto ins Meer

Ungewöhnlicher Unfall auf Mallorca: Ein belgisches Ehepaar hat sich Verletzungen zugezogen, als ihr Wagen am Dienstagvormittag (19.6.) gegen 11 Uhr etwa zehn Meter in die Tiefe stürzte und auf dem Strand s'Illot auf der Halbinsel La Victòria nahe Alcúdia landete. Der Strand war zu dieser Zeit gut besucht, das Auto erfasste allerdings keinen Badegast.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatten die beiden etwa 50 Jahre alten Belgier ihren Mietwagen auf einer Aussichtsplattform über dem Strand geparkt. Beim Anfahren legte die Frau nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" statt des Rückwärtsgangs versehentlich den ersten Gang ein und durchbrach eine Holzplanke, die zum Schutz vor dem Abgrund angebracht war. Das Auto stürzte ins Meer und rammte einen großen Felsen.

Die beiden Insassen zogen sich Verletzungen zu und klagten über Schmerzen an Armen und Beinen sowie am Kopf und am Rücken. Sie wurden von Feuerwehrleuten aus ihrer Lage befreit. Die Ortspolizei sicherte die zerstörte Holzplanke auf dem Aussichtspunkt und veranlasste einen großen Kran, der nun das Auto aus dem Meer heben soll. /jk