Polizei entdeckt verlassenen Unfallwagen an der Playa de Palma

Einen auf der Seite liegenden Unfallwagen hat die Ortspolizei von Palma de Mallorca am Dienstagmorgen (19.6.) an der Landstraße in der Höhe von Can Pastilla entdeckt. Die Polizisten fanden das Auto in verlassenem Zustand. Der Unfall in der Nähe der Playa de Palma war anscheinend nicht gemeldet worden.



Die Polizei verschickte das Foto per Twitter und wies darauf hin, dass Unfallwagen immer durch Warndreiecke zu sichern sind. Mit einem Mindestabstand von 100 Metern müssen andere Autofahrer auf die Gefahrenstelle hingewiesen werden, um weitere Unfälle zu verhindern. /tg





Vehicle bolcat sense ocupants localitzat a primera hora del matí al Camí de Ca Pastilla. La Unitat d'Accidents s'ha fet càrrec de l'accident. ??Recorda senyalitzar sempre amb el triangle visible com a mínim a 100m. pic.twitter.com/FnsT49IRCq „ Policia de Palma (@policiadepalma) 19. Juni 2018