Mallorca-Wetter überholt endlich Deutschland

Die Zeit der neidischen Blicke in die deutsche Heimat ist vorbei. Mallorca zeigt sich endlich von seiner Schokoladenseite. Der Himmel über der Insel ist blau, die Sonne strahlt mit voller Kraft, und der Balken im Thermometer macht vor der 30-Grad-Marke keinen Halt.

Wolken sucht man am Donnerstag (21.6.) am Mallorca-Himmel vergeblich. Der spanische Wetterdienst Aemet prognostiziert Sonne satt. Die Höchsttemperaturen auf der Insel liegen bei 31 Grad in Sa Pobla, 30 Grad in Palma de Mallorca. Abkühlung bringt ein Sprung ins Meer. Dieses ist an der Playa de Palma 24 Grad kühl. Nachts wird es nochmal frisch. Die Temperaturen sinken auf bis zu 16 Grad.



Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Das schöne Wetter hält am Freitag weiter an. Es können jedoch vereinzelte Wolken auftauchen. An den sommerlichen Temperaturen ändert sich nichts.

Am Wochenende wird es nach ersten Prognosen zwar etwas kühler. Dafür bleiben der Insel viele Sonnenstunden erhalten. Es ist an der Zeit, ein Selfie zu machen und mit dem Foto bei den Freunden in Deutschland anzugeben. Denn dort gibt es eine Kaltfront. /rp