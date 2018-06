Metro zum Krankenhaus, Zug nach Artà, Straßenbahn an die Playa de Palma

Die balearische Landesregierung will noch vor Ende der Legislaturperiode den Ausbau der Metro auf Mallorca ausschreiben. Gibt es bislang nur eine Linie zwischen der Plaça d'Espanya in Palma de Mallorca und der Balearen-Universität (UIB), soll diese in Zukunft bis zum Technologiepark Parcbit führen. Eine Abzweigung soll zudem zum Landeskrankenhaus Son Espases im Norden von Palma gebaut werden. Das sieht der Mobilitätsplan vor, den Verkehrsminister Marc Pons am Mittwoch (20.6.) vorgestellt hat.

Der Plan beinhaltet Pläne für die kommenden acht Jahre. Für diesen Zeitraum wird auch das Projekt des Eisenbahn-Ausbaus auf Mallorca wieder aufgenommen. Die Rede ist davon, die Strecken, die bislang von Palma über Inca nach Sa Pobla und Manacor führen, bis nach Artà und Cala Ratjada zu verlängern. Eine Neubaustrecke soll zudem von Palma de Mallorca nach Llucmajor führen. Und auch eine Straßenbahn ist wieder im Gespräch, sie soll vom Zentrum von Palma de Mallorca zum Flughafen und bis zur Playa de Palma führen.

Für diese Pläne gibt es bislang aber weder einen konkreten Zeitplan, noch eine Finanzierung. Die Kosten für alle Projekte werden auf knapp 1,7 Milliarden Euro geschätzt. Zudem stehen im kommenden Jahr Regionalwahlen auf den Balearen an, bei denen die Linksregierung um ihre Wiederwahl kämpfen muss. Ein Ausbau der Eisenbahn und der Bau der Straßenbahn hatte schon die Antich-Regierung (2007-2011) geplant, die Umsetzung scheiterte an der Wirtschaftskrise und dem Machtwechsel im Jahr 2011. /ff