Nachbarin filmt, wie Bar-Betreiber in Palma de Mallorca Tauben im Hinterhof töten

Nach Hinweisen einer Nachbarin hat die Gesundheitsbehörde auf Mallorca ein von Chinesen betriebenes Lokal in Palma de Mallorca kontrolliert. Die Nachbarin hatte beobachtet und gefilmt, wie die Betreiber im Hinterhof des Restaurants Tauben schlachten.

Die Anzeige sei am Dienstag (19.6.) eingegangen. Aufgrund der erschütternden Aufnahmen standen am Mittwoch (20.6.) die Inspekteure des Gesundheitsamts auf der Matte des Lokals in der Avinguda Dragonera. Wenig später hing ein Schild "wegen Urlaubs geschlossen" an der Tür.

Auf dem Video ist zu sehen, wie eine Frau den Tauben zunächst eine Flüssigkeit mit einem kleinen Löffelchen einflößt, um die Vögel zu betäuben. Anschließend werden sie stranguliert und auf einen Stapel bereits toter Vögel gelegt.

Die Behörden müssen nun feststellen, ob die Wirte gegen das Gesetz verstoßen haben, indem die Tiere in direkter Nähe zur Küche geschlachtet wurden. In dem Lokal werden vor allem Hamburger und belegte Baguettes serviert. Die Betreiber gaben dazu an, dass sie die Tiere für den Eigenbedarf schlachten. Ein chinesischer Arzt habe der Frau den Konsum von Tauben geraten. Deshalb kaufe man sie auf dem Markt ein und bereite sie für die eigenen Mahlzeiten zu. /tg