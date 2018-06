Junge Frau auf Mallorca beim Balconing erwischt

Dass die Guardia Civil im Hotel "Bahamas" in s'Arenal auf Mallorca gerade den Tod eines deutschen Urlaubers untersuchte, störte eine Touristin herzlich wenig. Die junge Dame wurde von einem Fotografen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" dabei erwischt, wie sie in rund zehn Metern Höhe mit Flip-Flops von einem Balkon zum nächsten stieg.

Aus dieser Höhe wäre ein Absturz auf den Asphalt aller Wahrscheinlichkeit nach tödlich gewesen. Auf den Balearen sind in diesem Jahr bereits fünf Urlauber bei Balkonstürzen ums Leben gekommen. In einem Hotel in Magaluf wurden in einem Treppenhaus mehrere Trennwände eingezogen, nachdem dort innerhalb von ein paar Wochen gleich zwei Menschen ihr Leben verloren. /jk