15-jähriges Mädchen auf Mallorca von betrunkener Autofahrerin getötet

Alkohol am Steuer und kein Ende auf Mallorca: Erneut hat sich am Sonntagmorgen (24.6.) ein tödlicher Unfall unter Alkoholeinfluss auf der Insel ereignet. Eine 15-Jährige wurde nach der Johannisnacht in Sa Ràpita im Süden von Mallorca von einer betrunkenen Wagenlenkerin überfahren und starb noch an der Unfallstelle.

Das Mädchen war mit einer Gruppe von Freunden auf dem Radweg der Strandpromenade von Sa Ràpita unterwegs, als gegen 1.55 Uhr eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Auto verlor und die 15-Jährige überrollte. Der Rettungsdienst versuchte vergeblich, das Mädchen wiederzubeleben.

Die Autofahrerin flüchtete unterdessen vom Unfallort. Laut dem Online-Portal "Crónica Balear" folgte ihr ein aufmerksamer Autofahrer, der den Unfall mitbekam und hielt die Flüchtige fest, als diese ihren Wagen abstellen wollte. Die Polizei verhaftete die 45-jährige Polin. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille, also fünfmal mehr als den erlaubten Grenzwert.

Ein Psychologe begleitete die Polizei zu den Eltern des getöteten Mädchens, die in Palma leben. Die Jugendliche war zur Johannisnacht bei Verwandten in Sa Ràpita zu Besuch.

Alkohol und Drogen am Steuer sind auf Mallorca sowie in ganz Spanien ein schwerwiegendes Problem. Rund 40 Prozent der tödlichen Unfälle gehen auf das Konto von alkoholisierten oder unter Drogeneinfluss stehenden Fahrern. /jk