Auf Mallorca ist es doppelt so warm wie in Deutschland

Auf, ins Wasser! Hier zum Beispiel in Can Pastilla. Foto: MZ-Livecams

Nieselregen, eine halbe Sonnenstunde und Höchstwerte von 14 Grad am Sonntag (24.6.)? Das ist die Vorhersage für Leipzig, aber auch an anderen Orten in Deutschland sieht es nicht so viel besser aus. Ganz anders zeigt sich da der Frühsommer auf Mallorca: Am Sonntag werden auf der Insel Höchstwerte von 30 Grad erwartet, vor allem in der Bucht von Palma. Etwas kühler bleibt es im Norden und Osten bei Höchstwerten von rund 25 Grad und der ein oder anderen Schleierwolke.

Nachts gehen die Werte auf 18 bis 20 Grad runter, es bleibt weitgehend wolkenlos. Am Montag (25.6.) sollen die Temperaturen wieder ein bisschen ansteigen, Wolken gibt es dann kaum noch. An den Tiefstwerten in der Nacht ändert sich nichts.

Die Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Auch die kommenden Tage sollen ähnlich schön und warm werden. Vor allem in der Inselmitte heizt sich das Land immer weiter auf. Niederschlag ist nicht in Sicht. Gegen Ende der Woche sollen die Temperaturen dann schon in Richtung 35 Grad gehen.

Da hilft nur ein Bad im Meer, das sich inzwischen auch schon ordentlich aufgewärmt hat. Sei es an der Playa de Palma, am Es Trenc oder in Cala Millor: Überall wird bereits die 25-Grad-Marke im Wasser geknackt. /jk