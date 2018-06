"Knöllchen-Offensive" jetzt auch gegen Alkoholverkauf an der Playa de Palma

Fotogalerie: Neuer Look für die Strandkioske an der Playa de Palma

Die Ortspolizei von Palma de Mallorca hat ihre "Knöllchen-Offensive" an der Playa de Palma weitergeführt. Nachdem Beamte vor knapp zwei Wochen zahlreiche Bußgelder und Strafen vor allem gegen lärmende, trinkende oder aggressive Urlauber verhängt hatten, knüpften sie sich jetzt Betreiber von Geschäften nahe der Partymeile vor.

Wie aus einer Pressemitteilung der Ortspolizei hervorgeht, habe man in der Nacht auf Freitag (22.6.) 15 Unternehmen an der Playa ausfindig machen können, die sich nicht an die geltenden Vorschriften handeln. Sieben von ihnen, weil sie trotz Verbots zwischen 24 und 8 Uhr Alkohol verkauften – dies ist nur in gastronomischen Betrieben, nicht aber in Kiosken oder Supermärkten erlaubt –, acht weitere, weil sie unerlaubterweise im Außenbereich ihrer Läden mit Sonderangeboten alkoholischer Getränke warben. In insgesamt neun Fällen kommen nun hohe Bußgelder auf die Verantwortlichen zu.

Benimm-Regeln: Was ist erlaubt, was nicht?

Mit den verschärften Kontrollen, die das Einhalten der Benimm-Regeln fördern sollen, kommt die Ortspolizei vor allem den gehäuften Beschwerden von Anwohnern in El Arenal nach. Sommer für Sommer ist die Situation vor Ort nur schwer zu ertragen für die Einheimischen, die mit den Auswüchsen des Partytourismus zu kämpfen haben. /somo