Unbekannte feiern Hochzeit in den geschützten Dünen von Es Trenc auf Mallorca

Mitten in der geschützten Dünenlandschaft am Naturstrand Es Trenc haben Unbekannte auf Mallorca am Freitag (22.6.) eine Hochzeit mit zwei Partyzelten und lauter Musik gefeiert. Das kritisierte der Umweltverband Terraferida und veröffentlichte die entsprechenden Beweisfotos auf Twitter. Für den Aufbau der verbotenen Zelte fuhr anscheinend auch ein Geländewagen durch die unter Naturschutz stehenden Dünen. Auch eine Drohne sei benutzt worden, anscheinend um Fotos oder Videoaufnahmen zu machen.



Das balearische Umweltministerium hatte erst vier Tage zuvor die Auflagen für das Naturschutzgebiet Es Trenc-Salobrar bei Campos verschärft. Selbst Spaziergänger oder Spaziergänger dürfen die Dünen seither nicht mehr betreten. Das Feiern von Veranstaltungen ist gänzlich verboten. /tg