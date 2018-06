Es wird immer wärmer auf Mallorca

Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und nichts wie ab an den Strand. Die Sonne strahlt kräftig vom Himmel über Mallorca herab. Die Temperaturen steigen im Wochenverlauf immer weiter an.

Das Wetter am Dienstag (26.6.) lässt sich mit einem Wort beschreiben: schön. Die Sonne scheint von früh bis spät. Die Temperaturen steigen auf 32 Grad in Sa Pobla, 31 Grad in Palma de Mallorca. Selbst ein Bad im Meer bringt kaum noch Abkühlung. Die Wassertemperatur an der Playa de Palma beträgt 27 Grad.

In der Nacht bleibt es mit 17 Grad in Palma de Mallorca und 20 Grad in Felanitx angenehm.

Am schönen Wetter ändert sich diese Woche auch nichts mehr. Sonne und ähnliche Temperaturen vom Vortag gibt es am Mittwoch. Ab Donnerstag sollen die Temperaturen ansteigen. Der spanische Wetterdienst Aemet prognostiziert 34 Grad in Palma de Mallorca am Samstag. /rp