Ringen um Tarife für neue Lizenzen zur Ferienvermietung auf Mallorca

Gästebetten für künftige Lizenzen zur Ferienvermietung auf Mallorca könnten doch noch günstiger werden: Bei einem Treffen des zuständigen Konsortiums CBAT am Dienstag (26.6.) hat der Inselrat einen Vorschlag vorgelegt, der günstigere Tarife vorsieht. Nennt das balearische Tourismusministeriums in seiner Vorlage Preise von bis zu 4.000 Euro, will der Inselrat nun, dass Gästebetten für Ferienunterkünfte im Vergleich zu denen in Hotels günstiger sind. Eine Einigung kam nicht zustande.

Der Vorschlag werde zunächst juristisch geprüft, so eine Sprecherin des Tourismusministeriums gegenüber der MZ. Eine Entscheidung soll nun kommende Woche fallen.

Gelten werden die Preise für neue Lizenzen, die nach dem Ende des derzeitigen Moratoriums vergeben werden – es dürfte im Juli auslaufen. Für bereits vergebene Lizenzen, die noch ohne Erwerb von Gästebetten zu haben waren, gilt Bestandsschutz.

Das 2017 beschlossene Regelwerk der Landesregierung sieht zwar vor, dass prinzipiell erstmals Lizenzen für Apartments vergeben werden, gleichzeitig wurde eine Reihe neuer Auflagen und Ausnahmen beschlossen. /ff

Hintergrund: Das sollen die neuen Lizenzen für die Ferienvermietung kosten