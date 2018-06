Leichenfund in Hotel an der Playa de Palma: Deutscher starb durch Unfall

Der am Freitag (22.6.) tot in seinem Hotelzimmer an der Playa de Palma auf Mallorca aufgefundene deutsche Urlauber ist offensichtlich kein Opfer eines Verbrechens geworden. Das ergab die am Montag (25.6.) durchgeführte Autopsie, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Die Gerichtsmediziner gehen davon aus, dass der 56-Jährige unter Alkoholeinfluss stürzte und die daraus entstandenen Verletzungen zum Tode führten.

Ein Zimmermädchen des Hotels Bahamas hatte die Leiche des Touristen entdeckt, als sie dessen Zimmer reinigen wollte. Der Tote wies Verletzungen am ganzen Körper auf. Das Zimmer soll blutverschmiert gewesen sein. Anscheinend war der Mann schon im Freien gestürzt und starb später auf seinem Zimmer. /tg