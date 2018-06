Mallorca startet bereits in den Sommerschlussverkauf

Es ist wieder Schnäppchenjagd auf Mallorca: Der Sommerschlussverkauf beginnt in den meisten Geschäften an diesem Freitag (29.6.), kurz vor dem offiziellen Startschuss am 2. Juli.

Viele Besitzer kleiner Läden sind mit der Entscheidung allerdings nicht besonders zufrieden: Die touristische Hauptsaison hat gerade erst begonnen, und wegen des durchwachsenen Wetters in den vergangenen Wochen hat sich die Nachfrage nach Sommerkleidung bislang in Grenzen gehalten. Da allerdings die großen Ketten die "rebajas" bereits einläuten, ziehen auch die meisten kleinen Läden mit, um so von den großen Werbekampagnen zu profitieren.

Die Einzelhandelsverbände auf Mallorca rechnen mit durchschnittlichen Umsätzen beim Schlussverkauf. Viele Konsumenten hätten sich seit der Liberalisierung der Schlussverkaufszeiten vor einigen Jahren daran gewöhnt, dass es im Jahresverlauf zahlreiche Preisaktionen gebe, etwa den Black Friday. Zudem dürfte auch die Zahl der Gäste in Ferienwohnungen abgenommen haben, heißt es gegenüber dem "Diario de Mallorca". /ff