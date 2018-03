Mallorca auf Ihrem Smartphone - die MZ jetzt noch bedienungsfreundlicher

Ab sofort präsentiert sich die Mallorca Zeitung mit einer erneuerten Ansicht auf dem Smartphone. Dank neuem Design sowie einfacher und intuitiver Navigation wird die Lektüre jetzt noch bedienungsfreundlicher. Sie haben direkten und schnellen Zugriff auf alle Infos, Service-Angebote und Tipps rund um Mallorca - egal, wo Sie gerade sind.

Die neuen Funktionen werden Ihnen beim erstmaligen Besuch per Smartphone unter www.mallorcazeitung.es kurz in fünf Schritten erklärt. Sie können bequem mit einer Wischbewegung nach links oder rechts zwischen den Ressorts und auch zwischen den Nachrichten wechseln. Ein Menü links oben ermöglicht den direkten Zugriff auf alle Ressorts, ein Menü rechts oben auf alle Service-Infos wie Wetter und Veranstaltungen. Neu sind zudem je nach Tageszeit wechselnde Direktlinks am unteren Rand des Bildschirms auf die neuesten Beiträge, die meistgelesenen Meldungen oder Videos.

Auch die Printausgabe können Sie übrigens bequem auf Ihrem Smartphone lesen: Das E-Paper ist nur einen Klick entfernt. Die Ansicht der digitalen MZ-Printausgabe (kiosk.mallorcazeitung.es) passt sich auf PC, Tablet und Smartphone automatisch an. Das E-Paper können Sie zudem auch in der App für iphone und Android lesen.

Immer auf dem Laufenden sind Sie, wenn Sie auf Ihrem Handy auch den täglichen und kostenlosen Whatsapp-Newsletter abonnieren. Wie das geht, lesen Sie hier.