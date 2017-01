Flug über die Schneelandschaft am Stausee Cúber

Leser-Video: Max Winter

Dieses Video hat MZ-Leser Max Winter am Stausee Cúber aufgenommen - vielen Dank für die verträumten Drohnen-Aufnahmen! Am Dienstag (17.1.) und Mittwoch (18.1.) hatte der Schnee Mallorca kurzzeitig in eine Winterlandschaft verwandelt.



Haben Sie auch ein schönes Mallorca-Video? Dann mailen Sie uns die Datei oder einen Download-Link an web.mz@epi.es.