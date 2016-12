Hertha BSC spielt gegen Real Mallorca und U.D. Poblense

Bundesligist Hertha BSC Berlin wird am 11. Januar (16 Uhr, Sob Bibiloni) gegen Real Mallorca und am 12. Januar (16 Uhr, Polideportivo Sa Pobla) gegen den Viertligist U.D. Poblense spielen.

Der Drittplatzierte der höchsten deutschen Fußballliga hält ab dem 7. Januar ein einwöchiges Trainingslager auf Mallorca ab. Die Herthaner trainieren dann auf dem Trainingsgelände vom Zweitligisten Real Mallorca in Son Bibiloni.

Das zweite Testspiel war eigentlich gegen den Drittligisten Atlético Baleares geplant. Doch das Team vom deutschen Eigentümer Ingo Volckmann verfügt nur über einen Kunstrasenplatz.

Baleares-Sportdirektor Patrick Messow suchte vergeblich einen mietbaren Naturrasenplatz auf der Insel. Der Platz in Inca sagte den Berlinern nicht zu. Für das Feld im Polideportivo Sa Pobla erhielt Messow auch eine Absage. Poblense kooperiert mit Real Mallorca und will dem Kontrahenten nicht aushelfen. Zudem kann der Viertligist so selbst gegen den Bundesligisten antreten. /rp