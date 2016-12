Ana Ivanovic sagt dem Profitennis Adiós

Die teilweise auf Mallorca lebende serbische Tennisspielerin Ana Ivanovic beendet ihre Karriere. Das teilte sie kurz vor dem Jahreswechsel am Mittwoch (28.12.) per Facebook mit. Die ehemalige Weltranglisten-Erste und seit August 2016 mit Fußballstar Bastian Schweinsteiger verheirate Profisportlerin wohnt seit Jahren teilweise in ihrem Haus in Son Vida. Wird sie jetzt mehr Zeit für das Leben auf Mallorca haben?

Im vergangenen Jahr machte sie auf der Insel unter anderem Schlagzeilen durch ihre Teilnahme am neuen WTA-Tennisturnier in Santa Ponça. Auch die EM-Partien der Fußballnationalmannschaft ihres damaligen Verlobten Bastian Schweinsteiger verfolgte sie von Mallorca aus. /tg