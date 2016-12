Sportliche Highlights auf Mallorca 2017: Mitmachen oder zuschauen

26. bis 29. Januar:

Radrennen

Playa de Palma Challenge

Auch in diesem Jahr eröffnen die Radfahrer die Saison. Zur 26. Ausgabe der Challenge werden wieder Top-Rennställe wie das britische Team Sky oder die spanische Movistar-Mannschaft erwartet. Auch die Nationalmannschaften aus Deutschland, Spanien und Großbritannien sind am Start. Die Challenge besteht aus vier Einzelrennen. Je nach Trainingsstand können die Fahrer einzelne Strecken auslassen.

9. bis 11. März:

Autorennen

Oris Rally Clásico

Zum 13. Mal starten die historischen Sportwagen in Puerto Portals. Die Panoramastrecke führt die Piloten durch die Tramuntana. Anmeldungen für das Oldtimer-Rennen werden noch bis Ende Januar unter www.orisrallyclasico.com entgegengenommen.

17. März:

Bahnradrennen

Six Day Final Mallorca

Am Ende sind es nur vier Stunden statt sechs Tage. Doch zum Finale der „Six Day Series" versammelt sich die Elite des Bahnradsports auf der Insel. In London, Berlin, Kopenhagen und Amsterdam qualifizieren sich 36 Fahrer für die acht Disziplinen des abschließenden Spektakels in der Palma Arena. Wie es sich für ein Sechstagerennen gehört, ist auch viel Remmidemmi geplant. Eintrittskarten gibt es unter www.ticketmaster.es.

30. März bis 1. April:

Extrem-Triathlon

Ultra Mallorca Man

Mit dem Full Ironman und dem Ultra Trail Tramuntana hat die Insel zwei Extremläufe verlo­ren. Diese Lücke soll nun der Ultra Mallorca Man füllen. An drei Tagen müssen die Sportler 532 Kilometer überwinden. Los geht es mit zehn ­Kilometern im Wasser und 126 Kilometern auf dem Rad. Auch am zweiten Wettkampftag treten die Athleten in die Pedale und fahren den 312-Kilometer-Rundkurs um die Insel. Zum Abschluss gibt es einen doppelten Marathon. Für den Ultra Mallorca Man haben sich bereits Carlos López – Sieger der letzten Ausgabe des Ironmans in Port d´Alcúdia – und der mallorquinische Extremsportler ­Miquel Capó angemeldet. Einen der 49 Startplätze gibt es für satte 900 Euro noch bis Samstag (31.12.) unter www.elitechip.net.

29. April:

Radrennen

Mallorca 312

Nach den Extremsportlern nehmen die Hobbyradler den Rundkurs in Angriff. Wie in den vergangenen Jahren werden auch einige Profifahrer die 312 Kilometer absolvieren. Die 4.000 Plätze sind bereits ausverkauft. Auf der Internetseite des Veranstalters kann man sich noch auf die Warteliste setzen lassen: www.mallorca312.com.

13. Mai:

Triathlon

Ironman 70.3 in Port d´Alcúdia

Der Full Ironman in Port d´Alcúdia ist eingestellt worden, den kleinen Bruder 70.3 gibt es noch. Die Anmeldungen für die 1,9 Kilometer im Wasser, 90 Kilometer auf dem Rad und den Halbmarathon ist bereits geschlossen.

14. Mai

Fußball

Letzter Spieltag der Dritten Liga

Spätestens am 14. Mai müsste feststehen, ob das Team um den deutschen Trainer Christian Ziege in der Aufstiegsrunde mitmischt oder eine weitere Saison für die dritte Liga planen muss.

11. Juni:

Fußball

Letzter Spieltag der Liga Adelante

Eigentlich will Zweitligist Real Mallorca zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Saison beenden und die Play-offs um den Aufstieg bestreiten. Aktuell steht der Inselclub allerdings auf einem Abstiegsplatz.

17. bis 25. Juni:

Tennis

WTA-Turnier Mallorca Open

Das Damenturnier geht mit einem neuen sportlichen Leiter – Toni Nadal, dem Onkel und Trainer von Rafael Nadal – in seine zweite Ausgabe. Unter anderen werben die Veranstalter um die Weltranglistenerste Angelique Kerber. Eine Woche vor Wimbledon versucht sich das Rasenturnier als Vorbereitung auf das englische Tennis-Mekka zu etablieren. Bis Jahresende gibt es auf die Tickets noch zehn Prozent Rabatt (www.mallorcaopen.org).

29. Juli bis 5. August:

Segeln

Copa del Rey

Das Großevent in der Bucht von Palma dürfte auch 2017 wieder weit über tausend internationale Segler und ihre Entourage versammeln. Neben dem sportlichen Wettkampf ist die Copa del Rey stets auch ein gesellschaftliches Event. Es darf davon ausgegangen werden, dass König Felipe VI. auch dieses Jahr wieder eine Runde mitsegelt.

14. Oktober:

Triathlon

Challenge Peguera Mallorca

Seit Jahren schon versucht sich auch Peguera als Triathlon-Destination. Bei der Challenge werden 1,9 km geschwommen, 90 km Rad gefahren und 21 km gelaufen. Anmeldungen: www.challenge-mallorca.com

15. Oktober:

Laufen

Palma de Mallorca Marathon

Auch die dritte Ausgabe ohne den früheren Hauptsponsor Tui dürfte wieder Tausende Läufer in die Inselhauptstadt führen. Die erste Phase des Frühbucherrabattes endet am Samstag (31.12.). Tickets für die zehn Kilometer, den Halbmarathon oder die ganze Strecke gibt es im Internet unter: www.palmademallorcamarathon.com.

3. bis 5. November:

Triathlon

Long Course Weekend

Der „Ersatz" für den Full Ironman verteilt die gleichen Distanzen in den Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen auf ein Wochenende in Port d´Alcúdia. Den Teilnehmern steht es frei, das komplette Wochenende zu starten oder nur an einzelnen Rennen teilzunehmen. Die Einschreibung startet im Januar: www.lcwmallorca.com.