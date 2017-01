Hertha BSC Berlin vereinbart drittes Testspiel auf Mallorca

Die Stars von Hertha BSC Berlin sind am Freitag (13.1.) gegen den Lüneburger SK im Einsatz.

Hertha BSC Berlin hat ein weiteres Testspiel auf Mallorca vereinbart. Der Drittplatzierte der Bundesliga tritt am Freitag (13.1.) um 15.30 Uhr auf dem Trainingsgelände von Real Mallorca in Son Bibiloni gegen den Lüneburger SK an. Der Viertligist liegt derzeit auf Tabellenplatz 7.

Die Berliner starten am Samstag (7.1.) ihr einwöchiges Trainingslager. Der erste Test findet am Mittwoch (11.1.) um 16 Uhr gegen Real Mallorca ebenfalls im Son Bibiloni statt. Am Tag darauf (12.1.) geht es auch um 16 Uhr gegen U.D. Poblense. /rp