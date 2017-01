Atlético Baleares: Erneut ein Unentschieden

Und wieder hat es nicht gereicht: Atlético Baleares hat am Sonntag (8.1.) im Heimspiel gegen Atlético Levante aus Valencia nur ein 1-1 herausgeholt. Die Tore fielen reichlich spät. Nachdem Xisco Hernández die Mannschaft von Trainer Christian Ziege in der 86. Minute in Führung gebracht hatte, glich Levante zwei Minuten später durch einen Elfmeter von Pepelu aus.

In der Nachspielzeit wurde den Mallorquinern das Siegtor von Guillermo Vallori wegen Abseits aberkannt. Die Mannschaft ist weiterhin seit dem 6. November in der Liga ohne Sieg. Vor Abschluss des 20. Spieltags liegt das Team auf dem achten Tabellenplatz der Segunda Division B. /pss