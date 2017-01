Hertha BSC Berlin im Mallorca-Training: Der Fokus liegt auf dem Torschuss

Die Stimmung ist gut auf und um den Trainingsplatz von Real Mallorca in Son Bibiloni, wo Hertha BSC Berlin am Dienstagmorgen (10.1.) eine Übungseinheit des einwöchigen Trainingslagers abhält: Etwa 50 mitgereiste Fans und Journalisten sehen den Fußballern beim Torschuss zu. An der rechten Strafraumecke stehen die Spieler des Drittplatzierten der Bundesliga Schlange. Ein kurzer Pass, der Ball wird vom Co-Trainer abgelegt und Abschluss. Torwart Rune Jarstein bleibt oft nur das Nachsehen.

Auf einen Pfiff von Cheftrainer Pál Dárdai wechseln die Spieler in die zentrale Position vor dem Tor und später an die linke Strafraumecke. Da die Fußballer von hier mit links – ihrem schwächeren Fuß – schießen müssen, gehen viele Bälle weit am Tor vorbei. Zum Abschluss des Trainings lässt Dárdai Konter trainieren. Die Spieler sprinten über den ganzen Platz, spielen drei Doppelpässe und suchen dann den Torschuss.

Nach dem Training stehen die Spieler den Fans für Fotos und kurze Fragen zur Verfügung. Einige lauschen gespannt beim Interview der Journalisten mit Dárdai. Die Mannschaft habe sich Platz 6 und somit die internationalen Plätze für die Rückrunde vorgenommen, meint der Trainer.

Das erste Testspiel bestreitet Hertha BSC am Mittwoch (11.1, 16 Uhr) auf dem Trainingsgelände gegen Real Mallorca. Das Spiel am Tag darauf gegen U.D. Poblense hat der Verein von Sa Pobla ebenfalls auf den Platz in Son Bibiloni verlegt. Anstoß ist um 16 Uhr.