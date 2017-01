TV-Tipp: Testspiel von Hertha BSC gegen Real Mallorca

Fußball-Bundesligist Hertha BSC misst sich am Mittwoch (11.1.) um 16 Uhr mit dem spanischen Zweitligisten Real Mallorca. Das Testspiel in Son Bibiloni übertragen IB3 und der deutsche Sender Sport1 live. Für Fußballfreunde in Deutschland ohne TV hält Sport1 zudem einen Livestream parat.

Die Berliner bereiten sich im Trainingslager auf dem Gelände von Real Mallorca auf die Rückrunde vor. Für den Donnerstag (12.1.) ist an selber Stelle ein Spiel gegen den Viertligisten U.D. Poblense geplant. Eine Übertragung ist derzeit nicht vorgesehen.