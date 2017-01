Keine Tore im Derby zwischen Atlético Baleares und Real Mallorca B

Fußball-Drittligist Atlético Baleares hat im Derby gegen die zweite Mannschaft von Real Mallorca ein Unentschieden geholt. In der Partie am Samstag (14.1.) in Son Bibiloni spielte die Elf um den deutschen Trainer Christian Ziege 0:0.

Es ist die sechste Punkteteilung innerhalb von sieben Spielen für Atlético Baleares. Das Team steht nun auf dem siebten Tabellenrang und hat acht Punkte Rückstand zu den Play-off-Plätzen. Real Mallorca B schiebt sich auf den 17. Platz vor, der aber immer noch den Abstieg bedeuten würde.

Beide Mannschaften warten seit Anfang November auf einen Sieg. Für Atlético Baleares geht es am Sonntag (22.1., 12 Uhr) im Stadion von Son Malferit gegen Cornellà weiter. Real Mallorca B spielt zeitgleich in Son Bibiloni gegen Levante B. /rp