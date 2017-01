Keine Hostessen bei Radrennen: Mallorca folgt australischem Beispiel

Die Radsportveranstalter auf Mallorca nehmen sich ein Beispiel an ihren australischen Kollegen der Tour Down Under. Bei den im Januar auf der Insel anstehenden Turnieren wollen sie bei den Siegerehrungen auf das traditionelle und als sexistisch kritisierte Ritual verzichten, bei dem bislang Hostessen im Minirock die Gewinner mit Blumenstrauß und Küsschen beglücken. Schon beim Radbahn-Rennen "Ciutat de Palma" am Sonntag (22.1.) und bei der Challenge Volta a Mallorca (26. bis 29. Januar) werde man auf das Ritual verzichten.

"Als ich im Fernsehen die Nachricht gesehen habe, dass Australien die Prozedur abschafft, um das Ansehen der Frau in Sportveranstaltungen zu verbessern, habe ich entschieden, dass es bei dem Turnier Ciutat de Palma keine Hostessen mehr auf dem Podium geben soll", erklärt der Veranstatler Sebastià Muntaner vom Verein Penya Ciclista Establiments gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" und fügt hinzu: "Es wird keine Miniröcke mehr geben und keine Frauen als reine Deko-Objekte", urteilt er. /tg