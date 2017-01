Atlético Baleares mit Heimsieg gegen Cornellà

Anstoß in Son Malferit am Sonntag (22.1.).

Anstoß in Son Malferit am Sonntag (22.1.). Foto: Twitter Atlético Baleares

Der Fußball-Drittligist Atlético Baleares hat am Sonntag (22.1.) im heimischen Stadion Son Malferit auf Mallorca gegen Cornellà mit 1:0 gewonnen. Die Mannschaft des deutschen Trainers Christian Ziege ging mit einem Treffer von Becchio in der 26. Minute in Führung und konnte den Vorsprung gegenüber den katalanischen Gästen bis zum Ende der Partie verteidigen.

Ein besonderes Spiel war es für Kapitän Esteban, er erhielt für seinen inzwischen 150. Einsatz aus den Händen des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann ein Jubiläumstrikot.

Zuletzt sah es nach dem 0:0 im Derby gegen Real Mallorca B am Samstag (14.1.) und einem achten Tabellenplatz eher mau aus. Als nächstes tritt Atlético Baleares am Sonntag (29.1.) gegen Gavá an. /ff