Radrennen Challenge: Daniel McClay gewinnt Palma-Etappe

Fotofinish am Paseo Marítimo in Palma. Foto: Twitter Challenge

Knapper geht es eigentlich nicht: Mit einem Sieg im Fotofinish hat sich Daniel McClay vom Rennstall Fortuneo VitalConcept am Sonntagnachmittag (29.1.) die Trophäe für die letzte Etappe der Playa de Palma Challenge der Radprofis auf Mallorca gesichert. Nur Zentimeter lagen am Ende zwischen dem in Neuseeland geborenen britischen Radprofi und dem Zweitplatzierten Matteo Pelucchi vom deutschen World-Tour-Team Bora-Hansgrohe. Dritter am Paseo Marítimo wurde der Cofidis-Star Nacer Bouhanni.

Die Tagesetappe führte über 165,8 Kilometer von s'Aranjassa nahe der Playa de Palma über Sineu, Inca und Esporles wieder nach Palma. Die Radrundfahrt, die für viele Profis als erster kleiner Standorttest für die neue Saison gilt, ist damit beendet.

Großer Sieger war diesmal das belgische Team Lotto Soudal und vor allem der Fahrer Tim Wellens. Er gewann beide Etappen in der Serra de Tramuntana. Den ersten Tagessieg hatte sich rund um Campos André Greipel geholt, der ebenfalls für den belgischen Rennstall fährt. /jk