Rafa Nadal unterliegt knapp Roger Federer

Am Ende hatte der Ältere die besseren Nerven: Roger Federer hat am Sonntag (29.2.) in Melbourne das Finale gegen Rafa Nadal gewonnen. Die 35-jährige Tennislegende siegte am Ende in fünf Sätzen 6:4, 3:6, 6:1, 3:6 und 6:3 gegen den 30-jährigen Mallorquiner. Es war Federers 18. Grand-Slam-Sieg und sein erster seit 2012.