Anlauf für Mallorca-Rekord: Einmal schnell um die Insel

17 Stunden, 14 Minuten und 39 Sekunden. So lange brauchten 2005 der frühere deutsche Arbeitgeber-Präsident Klaus Murmann und seine Crew, um Mallorca mit dem Segelboot zu umrunden. Der Rekord ist weiterhin gültig.

Nun will das spanische Team ­Movistar ihn knacken. Angeführt vom Olympiasieger von 2004, Íker Martínez, sticht die Crew am Freitagmorgen (3.2.) um 7 Uhr in See. Das fünfköpfige Team auf dem Katamaran M32 muss dann 160 Seemeilen (rund 300 Kilometer) zurücklegen.

