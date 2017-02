Ziege-Club gelingt Arbeitssieg gegen Barça B

Atlético Baleares hat sich am Sonntag (5.2.) im heimischen Malferit-Stadion gegen den Tabellenführer – das B-Team von Barça – durchgesetzt. Die Begegnung zwischen den Clubs der Segunda División B endete 2:1. Die Gäste aus Katalonien waren zunächst in der 24. Minute in Führung gegangen, nachdem Joan Vich vom Heimclub wegen einer Handgreiflichkeit gegen einen Gegenspieler eine gelbe Karte kassiert hatte. In der 51. Minute gelang den hart ackernden Mannen von Trainer Christian Ziege aber nach einem Eckball der Ausgleich durch Jurado.

Während sich Barça B hinten einmauerte, wurde Atlético Baleares Minute um Minute stärker. Nach mehreren druckvollen Pässen vor das gegnerische Tor gelang Xisco endlich in der 79. Minute der Siegtreffer.

Nach diesem Arbeitssieg konnten sich die Insulaner auf dem durchaus vorzeigbaren siebten Platz festsetzen. /it