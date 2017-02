Tennis: Rafa Nadals Trainer hört nach dieser Saison auf

Toni Nadal, der Onkel des mallorquinischen Tennisspielers Rafa Nadal, gibt nach dieser Saison seinen Job als Trainer seines Neffen ab. Das kündigte Nadal am Samstag (11.2.) im Rahmen eines Kongresses für Tennistrainer in Budapest an.



In Zukunft um den Nachwuchs in Manacor kümmern

Nadal, der Rafa von klein auf trainiert hatte, will sich in Zukunft um die Nachwuchsarbeit im neuen Leistungszentrum in Manacor im Osten von Mallorca kümmern. Der Trainer sagte, das Verhältnis zu Rafa Nadal sei weiterhin hervorragend, allerdings sei sein Einfluss in den vergangenen Jahren immer weniger geworden.

Angesprochen auf die Ziele in dieser Saison sagte Nadal, er halte es für durchaus realistisch, dass der Weltranglisten-Sechste in diesem Jahr ein Grand Slam-Turnier gewinnt. "Allerdings heißt der Umstand, dass man gewinnen könnte, auch nicht, dass man es wirklich schafft." /pss