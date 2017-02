Real Mallorca holt wichtigen Heimsieg

Mit dem sechsten Saisonsieg hat sich Real Mallorca erstmal wieder aus dem Tabellenkeller rausgeschossen. Der Zweitligist gewann am Sonntagabend (12.2.) im Stadion von Son Moix gegen Rayo Vallecano mit 2:1.

Die Mallorquiner bestimmten am Anfang die Partie und gingen früh mit der ersten Chance in Führung. Stürmer Brandon stibitzte einem Abwehrspieler den Ball und legte für Lago Júnior auf, der verwandelte. Kurze Zeit später kam Mittelfeldspieler Culio im Strafraum zu Fall und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Der Gefoulte trat selbst an und erhöhte auf 2:0.

Zur Pause schien Real Mallorca einen ungefährdeten Sieg einzufahren, da die Gäste aus Madrid keine Gefahr ausstrahlten. Das änderte sich aber bereits in der 47. Minute. Ex-Mallorca-Spieler Alex Moreno traf zum Anschluss. In der Folge entwickelte sich eine augeglichene Begegnung, in der der Inselclub das Resultat über die Zeit rettete.

Nach 25 Spieltagen steht das Team nun auf Rang 17. Nächste Woche geht es auswärts zum Tabellenzweiten aus Girona (18.2., 20 Uhr). /rp