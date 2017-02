Jetzt versucht es Real Mallorca mit einem Trikottausch

Real Mallorca greift in die Trickkiste. Vor dem wichtigen Spiel am Samstag (25.2., 18 Uhr) im Stadion von Son Moix gegen Tenerife hat der Zweitligist ein neues Outfit für die Begegnung vorgestellt.

In gelben Trikots mit rotem Streifen posierten einige Spieler am Donnerstag (23.2.) auf dem Trainingsgelände in Son Bibiloni. In dieser Farbe gelang dem Team 1960 der erste Aufstieg in die Primera División.

Ein Sieg wäre für die abstiegsbedrohten Mallorquiner wichtig. Gegen den Tabellenvierten, den der Ex-Spieler Real Mallorcas Pep Martí trainiert, wird das allerdings eine schwierige Aufgabe. /rp