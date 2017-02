Real Mallorca kassiert vier Treffer in einer halben Stunde

Real Mallorca hat am Samstag (25.2.) mit 1:4 im Stadion von Son Moix gegen Tenerife verloren. Alle Gegentore kassierte der Zweitligist im zweiten Durchgang.

Das Spiel gegen das vom Ex-RCD-Spieler Pep Martí trainierte Team begann für Real Mallorca gut. Nach einer Ecke traf Mittelfeldspieler Juan Dominguez per Kopf. Auch in der Folge war der Inselclub tonangebend und ließ kaum Chancen zu. Zur Halbzeit bekamen die Mallorquiner verdienten Applaus.

Dieser änderte sich im zweiten Abschnitt schnell in Pfiffe. In der 48. Minute lenkte Innenverteidiger Antonio Raíllo eine Flanke ins eigene Netz. Fünf Minuten später ging Tenerife gar in Führung. Als das kanarische Team nach einer Stunde zum 1:3 traf, gingen verließen zahlreiche Zuschauer das Stadion. Nach 75 Minuten erzielte Tenerife per Elfmeter das 1:4.

Der Kampf gegen den Abstieg geht für die Mallorquiner am Sonntag (5.3., 12 Uhr) in Murcia weiter. /rp