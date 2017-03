Real Mallorca verpasst zweiten Auswärtssieg der Saison

Wieder hat Fußball-Zweitligist Real Mallorca in der Schlussphase wichtige Punkte verschenkt. Beim Aufsteiger UCAM Murcia gab es am Sonntagnachmittag (5.3.) für den abstiegsgefährdeten Inselclub nur ein 1:1. Dabei waren die Gäste lange Zeit in Führung gelegen, ließen sich aber wie so oft wieder die Zügel aus der Hand nehmen.

Wie eigentlich immer begann Real Mallorca engagiert und riss in der ersten Halbzeit die Initiative an sich. Das Team von Trainer Javier Olaizola musste auch gar nicht lange warten, bis es nach einer Viertelstunde den Führungstreffer bejubeln konnte. Innenverteidiger Antonio Raíllo köpfte nach einer Ecke ins Netz. Auch in der Folgezeit machten die Gäste Druck und drängten auf die frühe Vorentscheidung. Doch bis zur Halbzeit fiel kein Tor mehr.

Nach dem Seitenwechsel wurde Murcia stärker und attackierte nun auch das Tor von Real Mallorca. Klare Chancen blieben aber Mangelware. Zehn Minuten vor Schluss brachten sich die Gäste wieder einmal um ihre Bemühungen. Einmal mehr war es der in der Vergangenheit oft unglücklich agierende Biel Company, der im Strafraum Natalio zu Fall brachte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Jona in der 82. Minute zum Ausgleich. Nach dem 1:1 warf Real Mallorca zwar noch einmal alles nach vorne, doch der Siegtreffer gelang nicht mehr.

Durch den einen Punkt bleibt der Inselclub in der Abstiegszone hängen und muss nun am kommenden Samstag (11.3.) um 16 Uhr daheim im Stadion von Son Moix unbedingt Lugo besiegen. /jk