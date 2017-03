Countdown zum aufgepeppten Sechstagerennen Six Day Final auf Mallorca

Es soll das Radsport-Highlight des Jahres auf Mallorca werden. In einem vierstündigen Wettkampf treten am 17. März mit die besten Bahnradfahrer der Welt in der Palma Arena beim Six Day Final an. Die Veranstalter haben am Donnerstag (9.3.) in Palma die Details des Rennens vorgestellt.

Organisator der Event-Reihe ist die Madison Sports Group. Theresa Zabell, die spanische Vertreterin des britischen Veranstalters und ehemalige Ruder- Olympiasiegerin, hob den finanziellen Nutzen und den Imagegewinn für Palma hervor. Das aufgepeppte Sechstagerennen wird von Eurosport ab 19 Uhr in über 60 verschiedene Länder übertragen. "Die Zuschauer werden Lust auf einen Insel-Urlaub bekommen", sagte Zabell.

Zu den Disziplinen des nächtlichen Finales in Palma zählen unter anderem Zweier-Mannschaftsfahren, Punktefahren und Scratch. Die Fahrer haben sich bei vier vergangenen Sechstagerennen in Kopenhagen, Amsterdam, London und zuletzt Berlin für die Rennen qualifiziert.

In der Einzelwertung der Frauen treten 13 Fahrerinnen an, darunter die Deutschen Tatjana Paller, Gudrun Stock, Anna Knauer, Kelly Markus und Stephanie Pohl. Bei den Herren sind 13 Zweierteams am Start, darunter drei aus Deutschland: Leif Lampater/Marcel Kalz, Christian Grasmann/Maximilian Beyer und Nico Hesslich/Achim Burkart. Ebenso qualifiziert haben sich Teams aus der Schweiz und Österreich.

Für die Gastgeber ist der Menorquiner Albert Torres mit seinem Teampartner Sebastian Mora mit dabei.

Als Zuschauer live dabei sein



Die Zuschauer in der Palma Arena erwartet nicht nur Spitzensport. Mit einer Lichtshow und dem DJ Martin 2 Smoove soll die Stimmung gesteigert werden. Eintrittskarten für die Tribüne gibt es für 20 Euro (Erwachsene) und 10 Euro (Kinder) unter www.sixday.com oder auch unter www.ticketmaster.es Wer näher am Spektakel dran sein will, kann sich für 102,85 Euro ein VIP-Ticket besorgen. Dafür gibt es Speis und Trank in der Mitte der Piste.