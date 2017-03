Oris Rally Clásico: Mallorquiner Tacho liegt vorn

Nach dem zweiten Tag der Oris Rally Clásico steht der Mallorquiner Tacho samt Kompagnon Cañellas im Porsche 911 von 1975 in der Kategorie Geschwindigkeit auf Platz 1. Die Oldtimer waren bis zum späten Freitagabend (10.3) zwischen Andratx und Capdellà unterwegs. Titelverteidiger Stefan Oberdörster aus Wiehl in Nordrhein-Westfalen ist den Lokalmatadoren in seinem Porsche 911 von 1972 allerdings auf den Fersen.

Interview: Stefan Oberdörster in der Favoritenrolle

In der Kategorie Beständigkeit liegt der Belgier Maes im Porsche 914 vorn. Es folgt der Mallorquiner Carbonell im VW Golf GTI.

Der Titelverteidiger, der Deutsche Stefan Oberdörster, tritt bei dem Autorennen bereits zum zehnten Mal an den Start. /it