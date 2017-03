Atlético Baleares gewinnt ohne Ziege

Atlético Baleares hat das erste Spiel nach der Entlassung von Trainer Christian Ziege gewonnen. Am Sonntag (19.3.) besiegte das Team Lleida Esportiu mit 2:1. Luciano Becchio sorgte mit Toren in der 79. und 83. Minute für die Führung, bevor David Prieto in der 86. Minute mit einem Eigentor für die Gäste verkürzte. Der Drittlgist kletterte damit auf den siebten Tabellenplatz.

Erst vergangenen Mittwoch hatte die Vereinsführung den ehemaligen deutschen Nationalspieler nach knapp anderthalb Jahren als Trainer entlassen. Ziege wurde durch den ehemaligen spanischen Erstliga-Spieler Josico ersetzt. /pss