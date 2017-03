Real Mallorca verliert auch in Huesca

Auch gegen Huesca hat Real Mallorca verloren und stolpert in weißn Trikots in Richtung Dritte Liga.

Real Mallorca schreitet in großen Schritten in Richtung Abstieg aus der Segunda Divisón: Am Samstag (18.3.) unterlag der Club Huesca mit 2:1. Hatte Manager Maheta Molango noch unter der Woche von "sportlichem Elend" gesprochen, in dem sich der Verein befände, so bekamen die Fans die Bestätigung gleich hinterher.

Nachdem die Mallorquiner in der 57. Minute durch ein Tor von Gonzalo Melero in Rückstand geraten waren, konnte sie zwei Minuten vor Schluss durch Thierry Moutinho ausgleichen. Doch Álex González schoss nach einem Abwehrfehler von Juanjo in der 93. Minute doch noch das entscheidende Siegtor.

Nach dem Spiel sprach Trainer Javier Olaizola, der seit seinem Amtsantritt elf von 39 möglichen Punkten geholt hat, davon, dass er eine Entlassung verstehen würde. "Ich weiß nicht, was ich noch probieren soll", ließ der Trainer durchblicken.

Der Verein steht vor Abschluss des 30.Spieltages mit 30 Punkten auf dem 19. Tabellenplatz und kann Sonntag noch von Almeria und Rayo Vallecano überholt werden. Der Abstand zum rettenden 18. Tabellenplatz beträgt drei Punkte. /pss