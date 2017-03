Atlético Baleares holt 4:0-Auswärtssieg

Atlético Baleares hat auch das zweite Spiel nach der Entlassung von Trainer Christian Ziege gewonnen. Das Team besiegte am Sonntag (26.3.) im Stadion Feixa Llarga den katalanischen Gastgeber L'Hospitalet mit 4:0.

Die Mallorca-Mannschaft von Trainer Josico Moreno ging dank eines Treffers von Julio Delgado in der 35. Minute in Führung. Ruben Jurado legte zu Beginn der zweiten Halbzeit nach, es folgten zwei weitere Treffer von Xisco Hernández in der 79. sowie in der 90. Minute.

Vor zwei Wochen hatte die Vereinsführung den ehemaligen deutschen Nationalspieler nach knapp anderthalb Jahren als Trainer entlassen. Ziege wurde durch den ehemaligen spanischen Erstliga-Spieler Josico ersetzt. /pss