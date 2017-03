Bastian Schweinsteiger: "Muchas gracias, Real Mallorca"

"Muchas gracias, Real Mallorca", sagt Bastian Schweinsteiger. So bedankt sich der 32 Jahre alte Fußballer in einem Video, das er am Sonntagmittag (26.3.) auf seinem Twitter-Konto veröffentlichte, für die Trainingsmöglichkeiten auf Mallorca. Sein Visum für die USA komme bald, bis dahin werde er hier trainieren.



In den USA soll Schweinsteiger bei seinem neuen Club Chicago Fire präsentiert werden - laut "Sport Bild" sei dafür eine Pressekonferenz am Mittwoch anvisiert. Der Deutsche, der nach vielen Jahren beim FC Bayern München in der Saison 2015/16 für den Erstligisten Manchester United in Großbritannien spielte, soll der Mannschaft der US-amerikanischen Profiliga MLS ab April zur Verfügung stehen. Zuletzt hatte Schweinsteiger einen Medizincheck in München beim eingeflogenen Mannschaftsarzt absolviert. /ff





Thanks for the possibility to have some training sessions on your facilities until I get my visa for the US, RCD Mallorca ? pic.twitter.com/Q9RLRA20QK „ Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) 26 de marzo de 2017